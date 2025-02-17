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В Совфеде заявили, что США отменили решение НАТО о членстве Украины

Пушков: США своими заявлениями отменили решение НАТО о вступлении Украины
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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

США фактически отменили решение НАТО о членстве Украины в блоке, заявляя, что не видят страну в альянсе. Об этом сообщил глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор обратил внимание на слова кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца, согласно которым одна страна не может отменить общее решение всего блока. Однако, по словам Пушкова, ситуация складывается иначе.

«Прежде всего, и одна страна-член НАТО может это сделать, как, например, Турция, когда она блокировала некоторое время вступление Швеции в НАТО. Тем более, когда «одна страна» — это США. А США уже заявили, что не видят Украину в НАТО, чем уже отменили де-факто решение саммита», — написал глава комиссии.

Пушков добавил, что в настоящее время США управляют альянсом, а также имеют в нем решающий голос. Сенатор подчеркнул, что об этом знают все.

15 февраля газета Financial Times сообщила, что президент США Дональд Трамп нанес Украине «двойной удар», начав переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным и отказав Киеву в интеграции в НАТО.

Ранее на Западе допустили вступление Украины в НАТО при одном условии.

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