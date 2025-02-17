СМИ: под давлением Египта ХАМАС готов передать ПНА контроль над сектором Газа

Радикальное движение ХАМАС готово передать управление сектором Газа Палестинской национальной администрации (ПНА). Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает британский телеканал Sky News Arabia.

ХАМАС в письме, адресованном Организации освобождения Палестины (ООП), выразило готовность передать управление сектором Газа палестинской власти и правительственной комиссии.

Собеседник телеканала уточнил, что ХАМАС поставил условием для передачи власти Палестинской национальной администрации сохранение рабочих мест для сотрудников в новой администрации или отправкой их на пенсию с гарантиями выплат заработной платы.

По имеющейся информации, решение о передаче власти Палестинской национальной администрации было принято лидерами ХАМАС после сильного давления со стороны Египта во время последних переговоров в Каире.

17 февраля министр обороны еврейского государства Исраэль Кац заявил, что Израиль не допустит создания палестинского государства, которое могло бы поставить под угрозу его собственное существование.

Ранее госсекретарь США призвал искоренить ХАМАС ради мира в секторе Газа.