Трамп заявил, что не будет блокировать поставки оружия Киеву со стороны Европы

Президент США Дональд Трамп заявил, что не станет препятствовать европейским союзникам в закупке американского оружия для Украины. Его слова передает РИА Новости.

«Да, я разрешу», — заявил Трамп, отвечая на вопрос о поставках.

Американский лидер также отметил, что не верит в то, что Россия хочет войны с НАТО. Он заявил, что «очень скоро» может встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Трамп подчеркнул, что, если бы Путин не хотел мирных переговоров по Украине, это стало бы «большой проблемой» для США.

12 февраля Трамп и Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил американского политика в Москву.

Ранее Трамп упомянул победы России над Наполеоном и Гитлером.