Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Компания Трампа закончила год с убытком в $400 млн

Trump Media завершила год с убытком в $400 млн
close
Mike Segar/Reuters

Компания Trump Media & Technology Group, владеющая соцсетью Truth Social, по итогам 2024 года зафиксировала рекордный чистый убыток в 
$400,9 млн — почтив семь раз больше, чем годом ранее (58,2 млн). Это следует из финансового отчета организации.

В заявлении компания связала ухудшение показателей с судебными издержками из-за слияния с Digital World Acquisition Corp., которое «блокировала Комиссия по ценным бумагам при администрации Байдена». Также на снижение продаж на 12% (до $3,6 млн) повлиял пересмотр договора с рекламным партнером.

Ключевые метрики, такие как месячная аудитория и доход на пользователя, Trump Media не раскрывает, объясняя это риском «отвлечь внимание от стратегического развития».

Несмотря на рост акций в 2024 году на фоне предвыборной активности Дональда Трампа, с начала 2025 года котировки упали на 11%. После публикации отчётности бумаги подешевели ещё на 1%. Аналитики отмечают, что высокая волатильность акций связана с политическим статусом Трампа, а не с фундаментальными показателями бизнеса.

В мае прошлого года сообщалось, что социальная сеть Дональда Трампа отчиталась о многомиллионных убытках. По итогам первого квартала Truth Social получила убыток в размере $327,6 млн.

Ранее помощник Трампа оценил возможность урегулировать украинский конфликт на поле боя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами