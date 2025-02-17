Компания Трампа закончила год с убытком в $400 млн

Trump Media завершила год с убытком в $400 млн

Компания Trump Media & Technology Group, владеющая соцсетью Truth Social, по итогам 2024 года зафиксировала рекордный чистый убыток в

$400,9 млн — почтив семь раз больше, чем годом ранее (58,2 млн). Это следует из финансового отчета организации.

В заявлении компания связала ухудшение показателей с судебными издержками из-за слияния с Digital World Acquisition Corp., которое «блокировала Комиссия по ценным бумагам при администрации Байдена». Также на снижение продаж на 12% (до $3,6 млн) повлиял пересмотр договора с рекламным партнером.

Ключевые метрики, такие как месячная аудитория и доход на пользователя, Trump Media не раскрывает, объясняя это риском «отвлечь внимание от стратегического развития».

Несмотря на рост акций в 2024 году на фоне предвыборной активности Дональда Трампа, с начала 2025 года котировки упали на 11%. После публикации отчётности бумаги подешевели ещё на 1%. Аналитики отмечают, что высокая волатильность акций связана с политическим статусом Трампа, а не с фундаментальными показателями бизнеса.

В мае прошлого года сообщалось, что социальная сеть Дональда Трампа отчиталась о многомиллионных убытках. По итогам первого квартала Truth Social получила убыток в размере $327,6 млн.

Ранее помощник Трампа оценил возможность урегулировать украинский конфликт на поле боя.