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Госсекретарь назвал условие для переговоров о мире на Украине

Рубио: для переговоров по Украине США и России нужна нормальная работа посольств
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Anna Rose Layden/Pool Photo via AP

Госсекретарь Марко Рубио в интервью CBS заявил, что для ведения переговоров по мирному урегулированию на Украине США и Россия должны обеспечить нормальную работу посольств.

«На самом элементарном уровне, если у нас действительно есть возможность добиваться мира путем взаимодействия с россиянами, нам необходимо иметь функционирующие посольства в Москве и в Вашингтоне», — сказал дипломат.

Он добавил, что этот вопрос министры будут обсуждать в обычном порядке.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио накануне провели телефонные переговоры. Вслед за президентами дипломаты обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, разногласия в отношениях и международную повестку, включая ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. Стороны подтвердили намерение поддерживать регулярные контакты и содействовать подготовке возможной встречи лидеров стран. В том числе речь шла о путях скорейшего прекращения линии на максимальное ужесточение условий работы российских дипломатических миссий в США, что повлекло за собой ответные меры со стороны РФ.

Ранее сообщалось, что Трамп готовит санкции против РФ ради мирной сделки.

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