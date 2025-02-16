Хьюз: Зеленский ведет себя недальновидно, отказываясь от ресурсной сделки с США

Президент Украины Владимир Зеленский действует недальновидно, отказываясь от предложенного США соглашения о доступе американских компаний к разработке украинских природных ресурсов. Об этом заявил представитель совета по нацбезопасности США Брайан Хьюз, пишет Associated Press.

«Зеленский ведет себя недальновидно относительно прекрасной возможности, которую администрация Трампа предоставила Украине», — сказал он.

По словам Хьюза, тесные экономические связи Украины и США стали бы для Киева «лучшей гарантией» безопасности и надежного мира.

Накануне на Мюнхенской конференции Зеленский заявил о своем решении отказать вице-президенту США Джей Ди Вэнсу в подписании соглашения о доступе американских компаний к украинским минеральным ресурсам. Зеленский подчеркнул, что соглашение должно гарантировать инвестиции в украинскую экономику и предусматривать механизмы распределения прибыли от этих инвестиций в обмен на гарантии безопасности для Украины. По его словам, предложенный американской стороной вариант соглашения не соответствует этим критериям.

До этого телеканал NBC News сообщал, что США стремятся получить 50% редкоземельных минералов Украины в рамках соглашения о партнерстве, представленного Зеленскому.

Ранее в Киеве сравнили запрос Трампа на передачу природных богатств Украины с разделом африканских колоний.