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Президент Чехии рассказал о встрече лидеров ЕС в Париже

Павел: в Париже 17 февраля будет не саммит ЕС, а встреча ряда европейских лидеров
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Elizabeth Franz/Reuters

Созываемое президентом Франции Эммануэлем Макроном 17 февраля в Париже заседание руководителей стран ЕС будет не неофициальным саммитом Евросоюза, а лишь встречей ряда европейских лидеров, заявил президент Чехии Петр Павел. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что получил информацию из окружения Макрона, что в понедельник состоится не официальная встреча, а неформальное мероприятие, на которое приглашены лидеры стран Евросоюза.

Петр Павел добавил, что он не получал никакого приглашения на данное мероприятие.

До этого глава министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж 17 февраля проведет саммит Европейского союза по вопросам безопасности.

Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон разослал главам и премьер-министрам европейских стран приглашения на встречу, посвященную ситуации на Украине. Он добавил, что европейские страны должны дать свой ответ на планы президента США Дональда Трампа в отношении Украины.

Ранее в Совфеде оценили решение Макрона созвать экстренный саммит ЕС из-за Трампа.

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