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Французский разведчик заявил о попытках Трампа вывести США из конфликта на Украине

Денесе: Трамп выводит США из конфликта на Украине, спровоцированного Байденом
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Kevin Lamarque/Reuters

Американский лидер Дональд Трамп пытается вывести США из конфликта на Украине, который спровоцировала предыдущая американская администрация. Об этом заявил в беседе с ТАСС бывший сотрудник французских спецслужб и глава Центра исследований в области разведки Эрик Денесе.

По его словам, в США признали, что украинский конфликт является противостоянием РФ и США, спровоцированным Вашингтоном, куда американцы втянули «своих европейских вассалов».

Трамп показал, что Европа не имеет права голоса, а дискуссия вокруг ситуации на Украине ведется только между Москвой и Вашингтоном, отметил Денесе.

Ответственность за то, что «США обманули Европу, заставили ее платить, хотя сами стоят у истоков конфликта», лежит на экс-президенте Джо Байдене, считает эксперт.

«Трамп пытается выйти из этой ситуации», — добавил Денесе.

До этого журнал National Interest писал, что Украина должна принять тот факт, что мирные переговоры по завершению конфликта будут проходить между Россией и США. Автор отмечает, что администрация Трампа «дала понять, что она будет договариваться о завершении конфликта на Украине без Киева». В статье указывается, что Украина уже проиграла в конфликте с Россией. Обозреватель считает, что лучшим вариантом для страны будет мирное урегулирование с отказом от территорий, так Киев сможет избежать полного разгрома на поле боя.

Ранее норвежский профессор спрогнозировал, как завершится конфликт на Украине.

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