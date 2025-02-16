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В Британии заявили о возможном уголовном преследовании принца Гарри в США

DM: Трамп поддержит расследование против принца Гарри из-за лжи о наркотиках
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extratv/YouTube

Британскому принцу Гарри может грозить уголовное преследование в Соединенных Штатах, если подтвердится информация, что он солгал об употреблении наркотиков в заявлении на американскую визу. Об этом сообщает газета The Daily Mail, ссылаясь на анонимные источники.

Издание считает, что глава Белого дома Дональд Трамп в таком случае поддержит иск.

«Трамп убежден, что принцу Гарри грозит уголовное преследование, если будет установлено, что он солгал об употреблении запрещенных веществ в заявлении на визу», — утверждается в публикации.

Отмечается, что любому человеку, солгавшему об употреблении наркотиков в заявлении на визу США, грозит до пяти лет тюремного заключения, штраф или депортация.

«Президент сообщил, что не будет депортировать Гарри, однако нет сомнений, что он поддержит судебное преследование», — подчеркнул анонимный источник издания.

Тот же источник заявил, что между герцогами Сассекскими и нынешним президентом США «нет никакой любви».

В феврале Трамп опроверг возможность депортации принца Гарри из Соединенных Штатов.

Ранее была раскрыта причина, по которой американцы недолюбливают принца Гарри.

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