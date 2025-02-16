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Путин отправится в поездку

Путин на следующей неделе планирует региональную поездку
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Vasily Fedosenko/Reuters

Президент России Владимир Путин на следующей неделе отправится в региональную поездку. Об этом заявили в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«На неделе в планах Путина — региональная поездка», — говорится в сообщении.

При этом регион, в который отправится глава государства, не уточняется.

Также в графике президента на следующую неделю значится участие в Ежегодном совещании судей. Кроме этого, Путин обратится к участникам Форума будущих технологий и проведет совещание с правительством по вопросам диспансеризации.

В воскресенье, 16 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, состоявшийся на текущей неделе, свидетельствует, что Москва и Вашингтон теперь будут решать проблемы посредством диалога.

Ранее в Кремле заявили, что Трамп может приехать в Россию в любой момент.

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