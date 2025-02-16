Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина была бы цела в случае выполнения Минских соглашений. Об этом сообщает ТАСС.

»[По итогам Минских соглашений] получилось сделать документ, который давал возможность тогда выйти на урегулирование украинской проблемы. Выйти на урегулирование, и, собственно, и Украина была бы цела, и не было бы издевательства над русскими на Донбассе, не было бы гражданской войны, не было бы желания русских людей на Донбассе отделиться от Украины», — отметил Песков.

До этого Песков во время брифинга заявил, что пока у РФ нет конкретного понимания возможного переговорного процесса.

Песков также заявлял, что говорить об участии Китая или каких-либо других стран в будущих переговорах по урегулированию конфликта на Украине пока рано, еще не было контактов на рабочем уровне.

Ранее Медведчук заявил, что Зеленский продал украинцев.