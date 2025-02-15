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Экс-председатель правительства РФ оценил возможный приезд Трампа в Москву

Степашин: приезд Трампа в Москву на День Победы станет фурором
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Сергей Пятаков/РИА Новости

Бывший председатель правительства РФ Сергей Степашин ожидает, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет до 9 мая 2025 года. Таким мнением он поделился в беседе с ТАСС.

«А если еще Трамп приедет на День Победы — вот это будет фурор», — заявил собеседник агентства.

Степашин в беседе с агентством также обратил внимание на сходство президентов. По его мнению, для Путина и Трампа в приоритете находятся страны, которыми они руководят. Именно это сходство и стало точкой соприкосновения — правители понимают друг друга, указал экс-председатель правительства РФ.

12 февраля Трамп и Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин будет рад, если лидеры государств, включая Трампа, посетят Москву на 9 Мая.

15 февраля Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции заявил, что желание президента России Владимира Путина видеть американского лидера Дональда Трампа на Дне Победы 9 мая в Москве является «спектаклем».

Ранее Вучич допустил, что Трамп приедет в Москву на День Победы.

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