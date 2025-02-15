Спецпосланник Трампа объяснил, от чего зависят гарантии безопасности для Украины

Спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности сообщил, что только Дональд Трамп будет решать, какие гарантии безопасности дать Киеву.

«Во-первых, буду с вами предельно откровенен. Я не говорю за президента США. Президент Соединенных Штатов говорит сам за себя», — сказал чиновник.

Он добавил, что советники только дают американскому лидеру рекомендации. По словам Келлога, он не знает, какими будут гарантии для Киева.

15 февраля на Мюнхенской конференции президент Владимир Зеленский заявил, что США готовятся к ведению диалога между президентом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным без вовлечения Украины. Лидер республики сказал, что будет добиваться участия Киева в переговорах и выработке гарантий безопасности на всех уровнях: «Если у нас нет общего плана, то я считаю, что и у США его нет, раз он нас не касается».

Ранее Келлог заявил, что РФ придется уступить территории для мира на Украине.