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Министры иностранных дел стран ЕС проведут экстренную встречу

МИД Греции: 16 февраля состоится экстренная встреча министров иностранных дел ЕС
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Global Look Press

Министры иностранных дел стран — членов Европейского союза (ЕС) проведут экстренную встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщается на официальном сайте греческого внешнеполитического ведомства.

В заявлении уточняется, что переговоры состоятся утром 16 февраля.

«Министр иностранных дел [Греции] Георгиос Герапетритис примет участие <...> во внеочередной встрече глав внешнеполитических ведомств стран — членов ЕС», — говорится в тексте.

Что именно будут обсуждать дипломаты, не уточняется.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал, что президент Франции Эммануэль Макрон разослал лидерам и премьер-министрам европейских стран приглашения на встречу по ситуации на Украине. Переговоры состоятся 16 февраля в Париже.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что ЕС должен дать свой ответ на планы президента США Дональда Трампа относительно Украины. В связи с этим он выразил надежду, что приглашенные Макроном политики со всей серьезностью отнесутся к его инициативе.

Ранее специальный посланник Трампа не исключил, что ЕС не сможет принять участие в переговорах по урегулированию украинского кризиса.

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