В Европе не согласились со словами Трампа о начале переговоров по Украине

Bloomberg: ЕС считает, что до начала реальных переговоров по Украине еще далеко

Европейские официальные лица считают, что начало реальных переговоров по Украине «еще далеко», несмотря на заявления президента США Дональда Трампа. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Несколько чиновников заявили, что начало реальных переговоров все еще далеко, несмотря на слова Трампа. Необходимо много планирования, прежде чем переговоры могут начаться, сказал один из чиновников», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что также один из источников агентства сообщил о невозможности мирного урегулирования на Украине без присутствия за столом переговоров представителей ЕС.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа и Украина должны участвовать в переговорах по урегулированию конфликта с Россией.

По словам Шольца, Украина должна получить долгосрочную поддержку вооружением и после завершения конфликта, для чего нужна международная поддержка.

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонный разговор 12 февраля. Беседа длилась около 1,5 часа, и в ходе нее президенты РФ и США договорились немедленно начать переговоры с целью дальнейшего урегулирования украинского кризиса. При этом российский лидер подчеркнул, что для завершения конфликта необходимо устранить его первопричины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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