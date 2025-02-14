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Зеленский предупредил страны Запада о риске сменить костюмы на военную форму

Зеленский: Запад может сменить костюмы на военную форму, если не надавит на РФ
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Jose Luis Magana/AP

Западу в будущем, возможно, придется сменить свои костюмы на военную форму. Об этом заявил на Мюнхенской конференции президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

По его словам, западным странам нужно придумать, как надавать на Россию.

«Иначе, я думаю, Запад поменяет свои костюмы на военную форму», — добавил Зеленский.

Зеленский также сказал, что из представителей РФ готов встретиться только с российским лидером Владимиром Путиным. Это единственный россиянин, с которым он готов встретиться для завершения военного конфликта.

14 февраля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Запад должен обеспечить Киеву «лучшую позицию перед началом переговоров». При этом он отметил, что частью мирного соглашения не будет вступление Украины в НАТО, подчеркнув, что украинцам этого никогда и не обещали, и призвал сконцентрироваться на устойчивом мире.

Ранее Зеленский отказался подписывать мирный договор в Мюнхене из-за исторических аналогий.

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