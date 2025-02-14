Рогов охарактеризовал конфликт Зеленского и Порошенко тремя буквами

Введение санкций властями Украины против бывшего президента страны Петра Порошенко можно охарактеризовать принципом «СДД» (сожрите друг друга). Об этом РИА Новости заявил сопредседатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Зеленский решил полностью снести Порошенко, с судебным преследованием и конфискацией имущества. Это все классический принцип «СДД» (сожрите друг друга)», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против экс-президента Петра Порошенко, а также украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов). Под санкции также попал лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Позже на Украине возбудили уголовное дело в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко, бывшего вице-спикера Рады и других политических деятелей, в отношении которых были введены санкции.

Ранее спикер Рады обвинил партию Порошенко в создании угрозы для Украины.