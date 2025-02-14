Главы МИД Турции и Британии обсудили Украину в Мюнхене

Министры иностранных дел Турции Хакан Фидан и Великобритании Дэвид Лэмми обсудили на полях Мюнхенской конференции по безопасности урегулирование ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком дипломатическом ведомстве.

Также стороны обсудили ситуацию в Сирии и события в Газе.

«Министр Фидан подчеркнул важность политического единства Сирии и заявил, что новая администрация в Сирии должна быть поддержана», — заявил источник.

Он также отметил, что прекращение огня в Газе должно стать постоянным для установления мира в ближневосточном регионе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что США делают неверный расчет касательно Ближнего Востока, Штаты ничего не выиграют от этого. 4 февраля президент США Дональд Трамп объявил о намерении взять под контроль сектор Газа после переселения оттуда палестинцев в соседние страны.

Ранее Зеленский заявил о планах посетить Саудовскую Аравию и Турцию.