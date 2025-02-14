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Глава Пентагона объяснил роль команды Трампа в переговорах по Украине

Пентагон: команда Трампа должна обеспечить лидера США всеми опциями для диалога
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Evan Vucci/AP

Команда Дональда Трампа должна дать президенту США возможность выбирать из наиболее широкого набора опций для завершения украинского конфликта, заявил на пресс-конференции в Варшаве глава Пентагона Пит Хегсет. Его цитирует РИА Новости.

«Наша работа заключается в обеспечении того, чтобы у нашего главнокомандующего, президента США был полный набор опций, чтобы положить конец этому конфликту», — объяснил американский министр обороны.

14 февраля Хегсет назвал маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года. В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что говорить о конкретных параметрах переговорного процесса по Украине преждевременно, однако добавила, что в Москве расценивают заявления из Вашингтона о невозможности возвращения Украины к границам 2014-го, как проявление реалистичного подхода.

Ранее в США пояснили роль Уиткоффа и Келлога в переговорах по Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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