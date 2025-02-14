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Встречу Зеленского с вице-президентом США перенесли на 17:00

Reuters: встреча Зеленского и Вэнса в Мюнхене перенесена на 17:00
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Johanna Geron/Reuters

Встреча президента Украина Владимира Зеленского и вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности перенесена на 17:00 по местному времени. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в киевской делегации.

В пятницу сообщалось, что личная встреча Зеленского и Вэнса переносится, поскольку Вашингтон взял время в целях доработки соглашения с Киевом по полезным ископаемым Украины.

14 февраля сообщалось, что Украина завершила работу над проектом соглашения о полезных ископаемых и передала его властям США.

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в статье для газеты Politico писал, что Украина владеет 22 из 30 критически важных для Евросоюза полезных ископаемых, страна способна экспортировать уран в ЕС.

Ранее шеф Пентагона ответил на вопрос о передаче ядерного оружия Украине.

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