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В США заявили, что влияние России на западную демократию не слишком велико

Вэнс: США и Европа преувеличивают вмешательство России в западную демократию
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Sven Hoppe/dpa/picture-alliance/Global Look Press

Соединенные Штаты и страны Европы преувеличивают возможности вмешательства Российской Федерации в западную демократию. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью The Wall Street Journal.

По мнению политика, если западное демократическое общество можно разрушить при помощи рекламы в социальных сетях на $200 тыс., то следует серьезно задуматься, насколько крепка «хватка» страны и насколько власти «понимают волю народа».

Говоря о политике стран Европы, Вэнс отметил, что их нежелание принимать меры по борьбе с миграцией представляет собой гораздо большую угрозу для демократии, чем приписываемое России вмешательство в выборы. Вице-президент также высказал мнение, что, не допуская в правительство крайне правые партии, которые выступают против миграции, европейские власти действуют в противоречии с желаниями своих народов.

По словам Вэнса, воля избирателей игнорируется многими европейскими партнерами США.

Ранее вице-президент США анонсировал «шокирующую» сделку с Россией по Украине.

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