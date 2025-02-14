Макрон заявил, что после возвращения Трампа в Белый дом Европе нужно ускориться

Первые шаги Дональда Трампа на посту президента США стали электрошоком для Европы. Об этом в интервью британской газете The Financial Times заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, странам Европы нужны «ассиметричные, внешние импульсы». Возвращение Трампа в Белый дом ознаменовано тем, что Европе необходимо ускориться и действовать, у нее просто нет другого выбора, отметил французский лидер.

Макрон добавил, что «стратегическая неопределенность» приведет к отрезвлению тех стран, которые рассчитывали на сохранение «стратегической зависимости» от Соединенных Штатов. Существовала модель, когда утверждали, что есть китайский рынок сбыта, «американский зонтик» безопасности, дешевый российский газ, теперь обо всех пунктах можно забыть, подчеркнул президент Франции.

Политик считает, что Европе для обеспечения своего независимого будущего нужны собственные интегрированная оборона, промышленная и техническая база.

Ранее Макрон резко отреагировал на план Трампа по сектору Газа.