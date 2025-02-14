Профессор Малинен назвал главу дипломатии ЕС «продажной ведьмой»

Сделка по разрешению украинского конфликта, заключенная за спиной Евросоюза, может сработать. Такое мнение высказал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети Х.

«Единственная сделка, которая работает, — это та, которая будет заключена за твоей спиной, потому что ты подталкиваешь к войне, продажная ты ведьма», — написал он, комментируя заявление главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас.

Каллас ранее заявила, что любое соглашение, заключенное без Евросоюза, провалится, потому что участие Европы и Украины необходимо для его реализации.

«Без нас за столом переговоров вы можете договориться о чем угодно, но все это провалится из-за отсутствия имплементации», — сказала она перед началом совета Украина — НАТО.

Слова главы дипломатии ЕС раскритиковал также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он заявил, что пока президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин договариваются о мире, европейские чиновники делают «ничтожные заявления».

Ранее Зеленский засомневался, что Европа будет участвовать в переговорах по Украине.