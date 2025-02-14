Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В госдепе заявили, что сразу восстановить общение США и России не получится

Госдеп: восстановление каналов связи между США и Россией займет некоторое время
close
Nathan Howard/Reuters

Восстановление практически полностью перекрытых каналов связи между Соединенными Штатами и Россией займет некоторое время. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в беседе с ведущими радиопрограммы «Шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона», передает ТАСС.

«Нам придется подождать, пока россияне определятся с их представителями и лицами, которые будут участвовать в переговорах с их стороны», — пояснил Рубио.

Он добавил, что представители России и Соединенных Штатов, кроме редких контактов руководителей спецслужб, не общались на протяжении практически двух лет. Поэтому для восстановления каналов коммуникации потребуется определенное время.

До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что представители России, США и Украины встретятся на полях Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля.

12 февраля президенты РФ и США провели телефонный разговор. Беседа двух лидеров продлилась почти полтора часа. Они согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что для этого важно устранить его первопричины.

Ранее Шольц оценил переговоры Путина и Трампа.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами