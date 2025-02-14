В госдепе заявили, что сразу восстановить общение США и России не получится

Госдеп: восстановление каналов связи между США и Россией займет некоторое время

Восстановление практически полностью перекрытых каналов связи между Соединенными Штатами и Россией займет некоторое время. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в беседе с ведущими радиопрограммы «Шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона», передает ТАСС.

«Нам придется подождать, пока россияне определятся с их представителями и лицами, которые будут участвовать в переговорах с их стороны», — пояснил Рубио.

Он добавил, что представители России и Соединенных Штатов, кроме редких контактов руководителей спецслужб, не общались на протяжении практически двух лет. Поэтому для восстановления каналов коммуникации потребуется определенное время.

До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что представители России, США и Украины встретятся на полях Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля.

12 февраля президенты РФ и США провели телефонный разговор. Беседа двух лидеров продлилась почти полтора часа. Они согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что для этого важно устранить его первопричины.

Ранее Шольц оценил переговоры Путина и Трампа.