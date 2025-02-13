В Кремле заявили, что разговор Путина и Трампа привел в движение «машину ведомств»

Поручения президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по итогам их телефонного разговора дали старт работе «машине» помощников и ведомств. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По его словам, лидеры двух стран во время беседы согласились, что с помощью мирных переговоров необходимо решать даже самые сложные проблемы. Таким образом они выразили свою политическую волю к этому процессу, отметил представитель Кремля.

«Это очень важное достижение этого разговора, которое получило свое развитие в виде тех поручений, которые дали президенты по итогам беседы, что уже привело в движение «машину» помощников, ведомств и так далее, которые уже поэтапно сейчас будут вступать в диалог и заниматься подготовкой следующих контактов и на рабочем уровне, и на высшем уровне», — сказал Песков.

12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился около 1,5 часа. Одной из ключевых тем обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Главы двух государств согласились, что боевые действия необходимо завершить, и договорились о немедленном начале переговоров. По словам американского лидера, он услышал от российского коллеги о необходимости разрешения конфликта на постоянной основе.

Ранее в Госдуме заявили об интенсивной подготовке к переговорам по Украине.