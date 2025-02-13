Путин и Трамп согласны, что проблемы нужно решать с помощью переговоров

Президент России Владимир Путин выразил согласие с мнением президента США Дональда Трампа о важности достижения мира через политические и дипломатические методы. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Обсуждали, безусловно, вопрос украинского урегулирования, который является одним из ключевых. Согласились, что даже самые сложные проблемы следует решать через мирные переговоры. В этом аспекте президент Путин поддержал позицию президента Трампа,» — добавил представитель Кремля.

Сегодня Песков также заявил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в третьей стране должна произойти раньше, чем обмен визитами между ними. Пресс-секретарь подчеркнул, что президенты России и США способны вести общение в конструктивном и откровенном ключе по любым сложным вопросам.

12 февраля Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече.

Ранее в Кремле раскрыли суть переговоров Путина и Трампа.