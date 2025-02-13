В Кремле заявили, что разговор Путина и Трампа был запланирован

Телефонный разговор президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, который прошел накануне, был запланирован заблаговременно. Об этом пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале последнего.

«Телефонный разговор был согласован на 6 часов вечера, и это было сделано заблаговременно», — сказал он.

Представитель Кремля также заявил, что совещание с правительством РФ по вопросам диспансеризации, которое было намечено на 12 февраля и не состоялось, было перенесено из-за рабочего графика российского лидера.

«В тот день просто рабочий график развивался так, что фактически правительство сдвинулось уже вплотную к разговору. И поэтому было принято решение перенести на следующую неделю», — пояснил Песков.

Вечером 12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился около 1,5 часа. Одной из ключевых тем обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Главы двух государств согласились, что боевые действия необходимо завершить, и договорились о немедленном начале переговоров.

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