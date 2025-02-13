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Рютте анонсировал обсуждение в НАТО последних заявлений Трампа и главы Пентагона

Рютте: в НАТО обсудят последние заявления Трампа и главы Пентагона
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Mikko Stig/Reuters

Главы минобороны Североатлантического альянса обсудят последние заявления президента США Дональда Трампа и главы Пентагона Пита Хегсета в четверг, 13 февраля. Об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил перед заседанием глав минобороны стран блока в Брюсселе, передает РИА Новости.

«Конечно, все, что произошло вчера на встрече (контактной группы по Украине. — «Газета.Ru») и в медиа-пространстве (заявления Трампа. — «Газета.Ru»), безусловно, это будет обсуждаться и сегодня, в ближайшие дни и недели», — заявил глава альянса.

Встрече глав минобороны предшествовало заседание контактной группы по Украине, в котором принял участие новый глава Пентагона Пит Хегсет. На открытии заседания контактной группы он заявил, что США не будут терпеть отношения с союзниками, поощряющие зависимость.

Среди прочего Хегсет заявил, что безопасность Украины должна гарантироваться силами европейских стран и государств вне Евросоюза, США не отправят туда свои войска. Глава Пентагона также отметил, что американская сторона не считает вступление Киева в НАТО частью мирного плана.

Также 12 февраля президент России Владимир Путин провел с Трампом длительный телефонный разговор. Беседа продлилась почти полтора часа. Лидеры двух стран договорились о начале переговоров по прекращению конфликта на Украине, однако европейские лидеры настаивают на обязательном участии в этом процессе ЕС и Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Киеве сочли плохим знаком, что Трамп сначала поговорил с Путиным.

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