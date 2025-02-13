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«Ищет выгоды»: шансы на включение ЕС в переговоры по Украине сочли низкими

Политолог Шатунов: шансов на включение ЕС в переговоры по Украине мало
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David Mdzinarishvili/Reuters

Требование Евросоюза включить своих представителей в переговоры по урегулированию украинского конфликта говорит о заинтересованности лидеров европейских стран в украинских ресурсах, а также о намерении вернуть себе статус полноправного партнера, а не «вассала» США», считает политолог, член экспертного клуба «Дигория» Дмитрий Шатунов. В беседе с 360.ru он оценил шансы на удовлетворение требования ЕС как низкие.

«Заявлениями о своем участии в переговорах страны Евросоюза показали, что претендуют на украинские территории и ресурсы, которые там находятся», — считает эксперт.

По его мнению, Евросоюз стремится показать себя сильнее, однако для американцев остается лишь объединением стран под их руководством. Шансов на допуск ЕС к переговорам немного, так как это третья сторона, не влияющая на ситуацию и не заявляющая собственных требований, убежден Шатунов. Включение стран Европы в украинский конфликт ограничивается поставками оружия, на которых они зарабатывают, поэтому их настойчивое желание внедриться в процесс диалога говорит о беспокойстве по поводу потери доходов, заключил политолог.

Напомним, накануне президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры по телефону. После этого министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил, что без участия в переговорах европейцев и украинцев не получится достичь долгосрочного мира. По его словам, у стран-участниц ЕС одна из основных ролей в обеспечении безопасности Украины.

Позднее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа «не заслужила» место за столом переговоров по решению украинского конфликта из-за неумелой дипломатии и руководства со стороны Брюсселя.

Ранее Евросоюз заподозрили в попытке сорвать начавшийся диалог России и США.

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