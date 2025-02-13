Руководство атомной электростанции (АЭС) в Запорожской области неоднократно предлагало изменить маршрут для ротации инспекторов МАГАТЭ. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявила директор по связям с общественностью ЗАЭС Евгения Яшина.

По ее словам, представителям международного агентства было бы безопаснее подъезжать к Запорожской АЭС через российскую территорию.

«Мы уже не раз <...> говорили, что проще <...> экспертам МАГАТЭ приезжать через [аэропорт] Шереметьево», — пояснила Яшина, комментируя срыв последней ротации инспекторов международного агентства.

12 февраля на Запорожской АЭС должна была произойти ротация представителей МАГАТЭ, но автоколонна со специалистами и сопровождавшими их российскими солдатами подверглась атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова, украинские военные обстреляли автомобили возле контрольно-пропускного пункта на станции.

Как рассказали в министерстве обороны РФ, бойцы ВСУ нанесли по транспортным средствам три минометных и четыре артиллерийских удара. Кроме того, они использовали пять беспилотников. В результате атаки представители международного агентства не пострадали, но их ротация на Запорожской АЭС была сорвана. Комментируя ситуацию, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал ее неприемлемой.

Ранее в ООН заявили, что МАГАТЭ не хватает смелости для признания угрозы со стороны Украины.