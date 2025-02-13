Премьер Польши призвал ЕС, Киев и Вашингтон вместе добиться мира на Украине

Туск призвал ЕС, Киев и Вашингтон вместе добиться мира на Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал в своем аккаунте в соцсети X страны Евросоюза, Вашингтон и Киев вместе добиться мира на Украине.

«Все, что нам нужно, это мир. Справедливый мир. Украина, Европа и США должны работать над этим вместе», — отметил Туск.

Противники правящей коалиции прокомментировали заявление Туска, отметив, что «в Польше нужно справедливое и ответственное правительство».

До этого главы внешнеполитических ведомств ряда стран Европы, а также представители Европейского Союза (ЕС) в совместном заявлении выступили за территориальную целостность Украины после заявлений шефа Пентагона Пита Хегсета.

12 февраля Пит Хегсет заявил, что безопасность Украины должна гарантироваться силами европейских стран и государств вне Евросоюза, а США не отправят туда свои войска.

Он также отметил, что США не считают вступление Киева в НАТО частью мирного плана.

Ранее сообщалось, что в Киеве остались недовольны словами главы Пентагона о членстве Украины в НАТО.