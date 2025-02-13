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В МИД РФ прокомментировали соглашение США и Дании

МИД РФ: в Дании могут разместить ядерное оружие из-за соглашения с США
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Shutterstock/FOTODOM

Директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников рассказал РИА Новости, что соглашение США и Дании может привести к размещению в королевстве ядерного оружия.

По словам Студенникова, если соглашение вступит в силу, то оно многократно усилит риски дислоцирования ядерного оружия в королевстве.

«Его вступление в силу ознаменует отход Копенгагена от проводимой им более 70 лет политики неразмещения в Дании иностранных военных баз в мирное время. Он многократно усиливает риски дислоцирования в стране ядерного оружия», — отметил дипломат.

Он добавил, что это может привести к росту напряженности в Балтийском регионе и на севере Европы.

До этого газета New York Post писала, что конгрессмен-республиканец от американского штата Джорджия Бадди Картер предложил переименовать Гренландию в честь флага США после присоединения.

Картер добавил, что президент США Дональд Трамп верно определил Гренландию как приоритет для национальной безопасности США.

Ранее сообщалось, что в НАТО обсуждали введение войск в Гренландию в ответ на слова Трампа.

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