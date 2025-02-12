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Эстония выразила готовность помочь Украине в случае возобновления боевых действий

Глава МИД Эстонии Цахкна: мы готовы помочь Украине в случае возобновления боев
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Global Look Press

Эстония готова оказать помощь Украине в случае возобновления боевых действий. Об этом заявил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна в интервью ERR.

«Это соответствует нашим интересам», — отметил он, отвечая на вопрос о готовности Таллина защищать Украину.

При этом Цахкна подчеркнул, что окончательное решение о направлении войск будет принимать Рийгикогу (парламент) Эстонии.

Кроме того, глава МИД добавил, что Таллин должен участвовать в переговорах о гарантиях безопасности для Украины, поскольку это является экзистенциальным вопросом для республики.

10 февраля министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что гражданам страны должно быть разрешено хранить дома больше оружия. Он считает, что таким образом жители страны смогут активнее помогать обороне.

В декабре прошлого года глава отдела по внешней политике газеты Magyar Nemzet Габор Штир заявил в разговоре с «Лентой.ру», что историческое развитие Польши, Чехии и стран Прибалтики предоставило им «удостоверение на русофобию», с помощью которого они оправдывают свои решения по отношению к России.

Ранее премьер Грузии заявил об отсутствии суверенитета у Литвы и Эстонии.

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