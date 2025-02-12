Швейцария расширит список санкций против России

Швейцария решила расширить список санкций против России вслед за Евросоюзом

Швейцария вслед за Евросоюзом (ЕС) расширяет список санкций против России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Федерального совета страны.

Согласно документу, Федеральный совет Швейцарии 12 февраля 2025 года решил присоединиться к мерам 15-го пакета санкций, введенных ЕС в отношении России. Новые рестрикции вступят в силу 13 февраля.

10 февраля сообщалось, что постоянные представители стран – членов Евросоюза на этой неделе планируют завершить согласование 16-го пакета антироссийских санкций. 14 февраля постпреды планируют завершить согласование по существу и подготовить новый пакет к окончательному утверждению.

После этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские санкции, направленные против России в области энергетики, необходимо отменить.

Ранее Швейцария выразила желание бороться с коррупцией на Украине.