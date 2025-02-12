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В Госдуме ответили на заявление Зеленского об обмене территориями

Депутат Журавлев: стремление Зеленского торговаться территориями бессмысленно
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Alina Smutko/Reuters

Попытки украинского лидера Владимира Зеленского торговаться территориями с Россией бесперспективны. Об этом в беседе с газетой «Известия» заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев.

«Нет сомнений, что все наши территории будут освобождены и у Зеленского не останется больше никаких возможностей для торга», — подчеркнул он.

Как отметил депутат, Зеленский в сложившихся условиях поставлен в такое положение, что готов торговать чем угодно в целях любой ценой «остаться на плаву».

В интервью британской газете The Guardian Владимир Зеленский заявил, что планирует обменять части Курской области, оккупированные ВСУ, на территории, которые занимают российские войска, в рамках предстоящих мирных переговоров. Он при этом добавил, что пока не определено, какую именно территорию Украина запросит в обмен.

Ранее Медведев оценил слова Зеленского об обмене территориями с Россией.

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