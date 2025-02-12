Швейцария выразила желание бороться с коррупцией на Украине

Швейцария планирует вложиться в борьбу с коррупцией на Украине

Швейцария планирует потратить часть средств из €1,65 млрд, которые были выделены Украине до 2028 года, на борьбу с коррупцией в стране. Такая информация следует из заявления, опубликованного на сайте швейцарского Федерального совета.

«Цель состоит в том, чтобы помочь властям предоставлять качественные государственные услуги без дискриминации и коррупции», — говорится в документе.

Незадолго до этого сообщалось, что Федеральный совет Швейцарии (правительство — прим. ред.) одобрил программу помощи Украине на сумму 1,5 млн швейцарских франков (€1,58 млн). Планируется, что эти средства пойдут на восстановление и развитие страны в период 2025–2028 годов.

22 июня 2023 года еврокомиссар по вопросам расширения союза Оливер Вархели заявил, что Украина в полной мере выполнила два из семи условий для начала переговоров о вступлении в ЕС — по судебной реформе и свободе СМИ. К числу невыполненных условий в Еврокомиссии отнесли борьбу с коррупцией.

17 августа того же года Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов в стране. 27 августа он выступил с заявлением о намерении приравнять коррупцию в период военного положения к госизмене.

Ранее в Швейцарии заявили, что Зеленский мешает сделке Трампа по Украине.