Эксперт объяснил, как связаны освобождение Фогеля и переговоры по Украине

Урегулирование конфликта на Украине является более сложным вопросом, чем освобождение бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля, получившего в России срок по делу о контрабанде наркотиков. Однако переговорный процесс активизируется. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог-американист Малек Дудаков.

«В освобождении Марка Фогеля немалую роль сыграл спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. По своему менталитету он — девелопер из Нью-Йорка — во многом близок [президенту США] Дональду Трампу по складу характера. Таким людям из бизнеса американский лидер доверяет больше, чем карьерным дипломатам», — отметил Дудаков.

Он добавил, что освобождение Фогеля играет серьезную роль и во внутриполитической повестке США, поскольку Трамп обещал семье американца вернуть его на родину.

Фогеля задержали в аэропорту Шереметьево 14 августа 2021 года, когда он прибыл из Нью-Йорка вместе с женой. При досмотре у него нашли марихуану и гашишное масло, которые были спрятаны в упаковках от контактных линз и картриджах для электронных сигарет.

Поскольку мужчина мог скрыться на территории посольства США, суд заключил его под стражу. В итоге его приговорили к 14 годам колонии.

Ранее Трамп анонсировал освобождение еще одного американца.