Швейцария одобрила выделение Украине более €1,5 млн

Федеральный совет (правительство) Швейцарии одобрил программу помощи Украине на сумму 1,5 млн швейцарских франков (€1,58 млн), эти деньги пойдут на восстановление и развитие страны в период 2025–2028 годов. Агентство ЭФЭ привело выдержку из сообщения федерального совета, передает «Интерфакс».

«Программа является первой частью плана помощи на сумму 5 млрд франков (€5,3 млрд), рассчитанного на 12 лет», — говорится в документе.

Отмечается, что такой план был объявлен в прошлом году.

На начальном этапе эти деньги должны пойти на поддержку частного сектора, в том числе сельского хозяйства, а также на восстановительные работы в городах и возобновление нормального функционирования санитарных систем. Кроме того, средства направят на социальную и образовательную сферы. Также из этих денег будут профинансированы работы по разминированию и поиску пропавших без вести.

До этого американский президент Дональд Трамп не стал обещать использование неизрасходованных средств в объеме почти $4 млрд на военную помощь Украине.

Ранее стало известно, что США не планируют отправлять военных на Украину.