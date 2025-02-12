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В Грузии заявили о планах дружить с Кувейтом

Премьер-министр Грузии Кобахидзе анонсировал тесную дружбу с Кувейтом
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Global Look Press

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что его страна скоро будет иметь «тесную дружбу» с Кувейтом. Об этом сообщает издание NewsGeorgia в своем Telegram-канале.

В Дубае состоялась встреча между представителем правящей партии «Грузинская мечта» и премьер-министром Кувейта Ахмедом аль-Абдулла ас-Сабахом. В ходе беседы обсуждались вопросы укрепления дружественных отношений и дальнейшего развития сотрудничества между Грузией и Кувейтом.

По результатам встречи Кобахидзе отметил, что Грузия намерена углублять сотрудничество с Кувейтом в различных областях. При этом он не уточнил, о каких именно сферах идет речь.

11 февраля сообщалось, что власти Грузии отказались выполнять призыв Совета Европы провести новые выборы в парламент из-за непризнания их результатов оппозицией.

В конце января Грузия прекратила работу в Парламентской ассамблее Совета Европы из-за принятой резолюции, призывающей власти республики провести новые выборы в парламент. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал эти требования оскорбительными, но допустил возвращение в ПАСЕ при их пересмотре. Чего хотят от Тбилиси в Европе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ выразили уверенность, что Грузия не станет «игрушкой» Запада.

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