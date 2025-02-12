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Лавров заявил, что подход России к освобождению Фогеля отличается от США

Лавров: решение обнародовать договоренности по Фогелю приняли США
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МИД России

Российская сторона предпочитает соблюдать договоренности о конфиденциальности для эффективной дипломатии, в этом подход Москвы отличается от Вашингтона. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос об освобождении гражданина США Марка Фогела, передает ТАСС.

«Вот результаты наши американские коллеги решили объявить. У нас все-таки другой подход к договоренностям, которые достигаются», — заявил он.

По словам Лаврова, дипломатические контакты «любят тишину» и освобождение Фогеля является «продуктом» подобных контактов. Он подчеркнул, что для эффективной работы российская сторона предпочитает соблюдать конфиденциальность.

11 февраля специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Москву, чтобы провести переговоры о возвращении Фогеля. Американца освободили в рамках сделки с Кремлем, которую вел Уиткофф.

После этого американский лидер Дональд Трамп заявил, что еще один американец будет освобожден в среду вслед за Фогелем.

Ранее в Кремле прокомментировали слова Трампа об освобождении еще одного американца.

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