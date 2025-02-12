«Демонстративный акт»: политолог об освобождении экс-дипломата Фогеля

Освобождение бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля, получившего в России срок по делу о контрабанде наркотиков, является демонстративным актом Москвы, за которым должен последовать аналогичный со стороны Вашингтона. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук.

Эксперт допустил, что нынешний визит министра финансов США в Киев — это преддверие ответного демонстративного акта Штатов.

«Возможно, речь идет о разморозке каких-то финансовых наших средств, как вариант. В самое ближайшее время увидим», — сказал Пинчук.

Как писала газета The New York Times, Фогеля освободили в рамках сделки с Кремлем, которую вел спецпосланник главы Белого дома на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф.

Фогеля задержали в аэропорту Шереметьево 14 августа 2021 года, когда он прибыл из Нью-Йорка вместе с женой. При досмотре у него нашли марихуану и гашишное масло, которые были спрятаны в упаковках от контактных линз и картриджах для электронных сигарет.

Поскольку мужчина мог скрыться на территории посольства США, суд заключил его под стражу. В итоге его приговорили к 14 годам колонии.

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