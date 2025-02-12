Коц обратился к Зеленскому с вопросом о заложниках в курском селе

Военный корреспондент Александр Коц обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с вопросом о заложниках в Курской области. Обращение к украинскому лидеру Коц опубликовал в своем Telegram-канале.

Минобороны РФ сообщило о том, что Вооруженные силы Украины убили почти всех мужчин в селе Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области. Спастись удалось только одному мужчине.

«‎Чего ты там собрался, Зеленский? Территории? Или вот этих несчастных людей, которых держишь в заложниках?», — спросил Коц.

В ведомстве подчеркнули, что украинские военнослужащие прикрывались местными жителями, которые находились у них в заложниках, как живым щитом.

27 января Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие страны освободили Николаево-Дарьино от украинских формирований. В боях за село принимали участие подразделения группировки российских войск «Север».

Позже военный корреспондент Александр Коц подчеркнул, что освобождение Николаево-Дарьино важно для дальнейшего штурма занятого Вооруженными силами Украины города Суджи.

Ранее российские штурмовики Су-25 предотвратили ротацию ВСУ в Курской области.