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Эксперт объяснил, чего Франция может лишиться после инцидента с Макроном и Моди

Политолог Федоров: Макрон может потерять рынок сбыта ВПК после инцидента с Моди
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Pascal Rossignol/Reuters

После того, как президент Франции Эммануэль Макрон проигнорировал премьер-министра Индии Нарендру Моди, Париж может лишиться крупного рынка сбыта для своей продукции ВПК, особенно после потери контрактов с Австралией. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

«Для Франции отношения с великой державой, которой становится Индия, где в год рождается население, равное Франции, очень важны. Наверное, Макрон не настолько глуп, чтобы игнорировать премьера такой великой страны», — сказал политолог.

Он добавил, что если решение Макрона было сознательным, то Франция рискует потерять не только рынок сбыта оружия, но и возможность хоть как-то взаимодействовать с Россией.

Накануне СМИ сообщили, что Макрон на саммите по ИИ проигнорировал приветствие премьер-министра Индии. При этом французский президент пожал руки другим участникам мероприятия, а также обменялся поцелуями с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Журналисты Life при этом обратили внимание, что Макрон проигнорировал попытку Моди пожать ему руку из-за того, что он ранее уже приветствовал его.

Ранее стало известно, что Макрон готовится продать свою виллу в Па-де-Кале.

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