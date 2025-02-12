Депутат Госдумы Шеремет назвал блефом идею Киева стать газовым хабом

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал блефом идею украинских властей сделать из страны хаб для сжиженного природного газа из США. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Этот блеф связан не столько с ценой и объемами закачки газа и даже не с безопасностью вперемежку со сложной логистикой, а прежде всего с желанием снова наживаться, хитро управляя, как это было с Россией, энергетическим вентилем, шантажируя интересантов, постоянно подворовывая у них голубое топливо», — считает Шеремет.

Депутат добавил, что президент Украины уже отчаялся и пытается «обворовать европейцев», забрав у них газ.

До этого стало известно, что Украина намерена закупать сжиженный природный газ (СПГ) у США, а также предложить европейцам использовать украинские подземные хранилища для размещения и их СПГ. Глава украинского МИД Андрей Сибига считает, что предложение Киева поспособствует энергетической безопасности Европы.

Срок контракта на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря. Утром 1 января «Газпром» объявил о прекращении поставок. Цена газа в Европе после прекращения транзита взлетела до максимума с октября 2023 года. Первой от прекращения поставок пострадала Молдавия, в Приднестровье и вовсе остановили работу почти всех предприятий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Словакии заявили, что Украине скоро не хватит газа для своих нужд.