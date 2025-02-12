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В Европарламенте раскритиковали идею переименовать Гренландию в честь флага США

Депутат ЕП Вистисен: законопроект о переименовании Гренландии абсурден
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PT Hamilton/Shutterstock/FOTODOM

Законопроект, которым предлагается переименовать Гренландию в честь флага США после ее присоединения, абсурден. Об этом газете Politico заявил депутат Европарламента от Дании Андерс Вистисен.

«Когда США разрабатывают свою внешнюю политику, в зале при этом явно должно находиться больше взрослых людей. Если эти люди не видят, какими абсурдными они кажутся, то они потеряли связь с реальностью», — сказал евродепутат.

Вистисен добавил, что Гренландия не продается. По его словам, подобные идеи администрации отталкивают Данию.

С инициативой переименовать Гренландию после присоединения к США накануне выступил конгрессмен-республиканец от американского штата Джорджия Бадди Картер. Он предложил назвать страну «Ред-Уайт-энд-Блюленд». Картер также отметил, что президент США Дональд Трамп верно определил Гренландию как приоритет для национальной безопасности государства.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти. Зачем президенту Соединенных Штатов понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Раде предложили сделать Украину 52-м штатом США.

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