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Захарова заявила о желании Киева создать антироссийский плацдарм на Украине

Захарова: цель Украины и Запада состоит в создании антироссийского плацдарма
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские власти сделали все, чтобы «похоронить» Минские соглашения. Об этом говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

«Истинной целью правящего на Украине неонацистского меньшинства и его западных покровителей является зачистка доставшихся им обширных территорий бывшей Украинской ССР от всего русского и создание на них антироссийского плацдарма», — сказано в заявлении Захаровой.

По мнению дипломата, именно поэтому власти Украины не допустили реализации «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений», которые были подписаны 10 лет назад. Представитель МИД России отметила, что украинскому руководству безразлично русскоязычное население Донбасса, поэтому в Киеве сделали все, чтобы «похоронить» Минские соглашения, несшие реальную перспективу мирного урегулирования конфликта на Украине.

6 февраля французский генерал, кавалер ордена Почетного легиона Доминик Делавард высказывал мнение, что конфликт на Украине должен завершиться в 2025 году на условиях Москвы, поскольку она обладает однозначным преимуществом над Киевом. По его мнению, на руках России в настоящее время «все карты» и достаточно аргументов, чтобы обеспечить свою безопасность.

Ранее Украина признала, что не сможет вернуть потерянные территории.

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