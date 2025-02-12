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Полиция Индии начала расследование после угрозы атаки на самолет Моди

Hindustan Times: полиция изучит, от кого поступили угрозы атаки на самолет Моди
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Станислав Красильников/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Полиция Индии начала расследование после сообщения об угрозе теракта на самолет премьер-министра Нарендры Моди. Об этом пишет газета Hindustan Times.

«11 февраля в диспетчерскую полиции Мумбаи поступил звонок с предупреждением о том, что террористы могут напасть на самолет премьер-министра Моди, когда он будет вылетать с официальным визитом за границу», — цитирует издание заявление полиции.

В публикации также говорится, что ведомство срочно проинформировало службы безопасности и начало расследование.

Моди приехал на международную конференцию в Париже, посвященную безопасному использованию искусственного интеллекта, она стартовала 10 февраля и завершилась накануне. Дальше, как уточняет индийское СМИ, он направится в США.

Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите по искусственному интеллекту в Париже проигнорировал попытку премьер-министра Индии пожать ему руку из-за того, что он ранее приветствовал его. При этом французский лидер пожал руки другим участникам саммита, а также обменялся поцелуями с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что Индия нарастит объем закупок СПГ у США.

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