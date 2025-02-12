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Госдепу США посоветовали учить историю России

Экс-чиновник Кук: дружба РФ и США может создать позитивную парадигму на века
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Depositphotos

Дружеские отношения между Россией и Соединенными Штатами могут создать позитивную парадигму для мира на несколько веков вперед. Об этом в беседе с РИА Новости заявил бывший член Комиссии США по изящным искусствам и эксперт по России Родни Кук.

«Когда дружеские отношения между США и Россией снова будут способствовать миру на планете, может возникнуть совершенно новая парадигма экономического и военного союза между США, Россией, Скандинавией и Прибалтикой. Я думаю, это будет на века», — предположил Кук.

По его словам, Дональд Трамп нацелен на сотрудничество с российским лидером Владимиром Путиным. Президент США хочет как можно быстрее завершить конфликт на Украине, считает эксперт.

Кук также призвал Вашингтон изменить свой подход к России и посоветовал Госдепу США изучать российскую историю. По его мнению, Россия может быть ключевым союзником США. Трамп будет стремиться к этому, заключил он.

До этого Дональд Трамп выразил признательность российскому лидеру Владимиру Путину за освобождение осужденного в РФ за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля. Трамп подчеркнул, что Россия «очень хорошо» отнеслась к США, вернув Фогеля. Президент США допустил, что освобождение Фогеля станет «началом» отношений, которые позволят урегулировать конфликт на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трампа предупредили о «тернистом» пути к сделке по Украине.

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