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Посол РФ заявил, что Мексика принципиально не присоединяется к антироссийским санкциям

Софинский: Мексика не присоединяется к санкциям против России
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Depositphotos

Мексика принципиально не присоединяется к санкциям Запада против России. Об этом РИА Новости рассказал глава российской дипмиссии в Мексике Николай Софинский.

«Ценим, что новое мексиканское руководство продолжило принципиальную линию на неприсоединение к антироссийским санкциям», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что Россию и Мексику связывают традиционно дружественные отношения. Софинский напомнил, что в настоящий момент между двумя странами идет диалог по линии таможенных и фитосанитарных органов.

11 февраля США, Британия и Австралия ввели санкции против сервиса Zservers, который якобы базируется в России. По данным минфина США, санкции вводятся под предлогом борьбы с киберпреступностью.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал европейских лидеров ужесточить экономическое давление на Россию, включая новые санкции и ограничения в ключевых секторах. Выступая на международной конференции в Брюсселе, Стармер подчеркнул, что текущих мер ЕС недостаточно для сдерживания «агрессивной политики Москвы». Он предложил расширить санкции на энергетический сектор, высокие технологии и банковскую систему.

Ранее россиян призвали не ждать скорого снятия санкций США.

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