Посол РФ заявил, что Мексика принципиально не присоединяется к антироссийским санкциям

Мексика принципиально не присоединяется к санкциям Запада против России. Об этом РИА Новости рассказал глава российской дипмиссии в Мексике Николай Софинский.
«Ценим, что новое мексиканское руководство продолжило принципиальную линию на неприсоединение к антироссийским санкциям», — сказал он.
Дипломат подчеркнул, что Россию и Мексику связывают традиционно дружественные отношения. Софинский напомнил, что в настоящий момент между двумя странами идет диалог по линии таможенных и фитосанитарных органов.
11 февраля США, Британия и Австралия ввели санкции против сервиса Zservers, который якобы базируется в России. По данным минфина США, санкции вводятся под предлогом борьбы с киберпреступностью.
До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал европейских лидеров ужесточить экономическое давление на Россию, включая новые санкции и ограничения в ключевых секторах. Выступая на международной конференции в Брюсселе, Стармер подчеркнул, что текущих мер ЕС недостаточно для сдерживания «агрессивной политики Москвы». Он предложил расширить санкции на энергетический сектор, высокие технологии и банковскую систему.
Ранее россиян призвали не ждать скорого снятия санкций США.