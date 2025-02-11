Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение готовы пойти на любые провокации, чтобы спасти самих себя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Для этого киевский режим не только будет всячески препятствовать запуску процесса мирного урегулирования, но и готов вынести боевые действия далеко за пределы Украины», — говорится в сообщении СВР.

2 января депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, заявил, что Зеленский виновен в том, что Украина оказалась отброшена на 100 лет назад. Он подчеркнул, что вина в этом лежит на всех, кто участвует в выработке решений украинского лидера.

7 февраля Дубинский заявил, что президент Украины пытается скрыть в публичных высказываниях свои истинные мысли. Парламентарий привел примеры так называемого «украинского новояза» в выступлениях главы страны.

Ранее в Раде раскритиковали Зеленского за попытку «купить мобилизацию».